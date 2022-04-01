الرئاسة الجزائرية: وفد من "إيني" الإيطالية يزور الجزائر بعد مكالمة بين تبون ودراغي

أفادت الرئاسة الجزائرية، يوم الجمعة، بأن وفدا من شركة الطاقة الإيطالية "إيني" سيزور الجزائر يوم الأحد "في إطار تعزيز التعاون في مجال الطاقة".

وجاء في بيان الرئاسة أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تلقى اليوم مكالمة هاتفية من رئيس وزراء جمهورية إيطاليا، السيد ماريو دراغي، تناولت واقع العلاقات الثنائية المتينة، وسبل تعزيزها، وكذا تطوير العمل الحكومي".

وأضاف البيان أن "الاتصال الهاتفي كان فرصة لاطلاع السيد الرئيس بزيارة وفد يمثل شركة (إيني) الإيطالية الأحد المقبل، للجزائر، تدخل في إطار التعاون الطاقي، بين البلدين".

وتابع "تعزيزا لهذا التعاون الثنائي، قَبِل السيد رئيس الوزراء الإيطالي، دعوة رئيس الجمهورية لزيارة الجزائر، في أقرب فرصة".

المصدر: RT