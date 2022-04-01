"سوناطراك" الجزائرية: لا يمكننا تعويض الغاز الروسي في الأسواق حاليا

قال توفيق حكار، رئيس شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك"، إن قدرات الشركة في الوقت الحالي لا يمكنها تعويض إمدادات الغاز الروسي.

وفي رده على سؤال وكالة الأنباء الجزائرية حول ما إذا كانت الجزائر قادرة على تموين أوروبا التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، قال حكار "نتوفر حاليا على بعض المليارات (من الأمتار المكعبة الإضافية) التي لا يمكن أن تعوض الغاز الروسي. وفي المقابل، ومن خلال وتيرة استكشافاتنا فإن قدراتنا ستتضاعف في غضون أربع سنوات، ما ينبئ بآفاق واعدة مع زبائننا الأوروبيين".

وأشار حكار إلى أن مجمع "سوناطراك" يعتزم استثمار 40 مليار دولار ما بين 2022 و2026 في مجال الاستكشاف والتنقيب والإنتاج.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية