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أول تصريح بعد استجوابه.. الغنوشي: قرار حل البرلمان "خطير وباطل"

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أول تصريح بعد استجوابه.. الغنوشي: قرار حل البرلمان
الغنوشي بعد خروجه من الاستجواب
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وصف رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي قرار حل مجلس النواب بأنه "خطير وباطل" وذلك في أول تصريح له بعد استجوابه اليوم.

وقال رئيس حركة النهضة في تصريح للصحفيين عقب خروجه من الاستجواب، إن تونس "ليست في حالة حسنة مادام مجلس النواب معطلا" وقال إن المجلس "تعرض لعملية تدمير"، وأضاف الغنوشي: "نحن متمسكون بالدستور والديمقراطية" وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الديمقراطية، قائلا إن "شعب تونس الذي فجر ثورة الياسمين سيحافظ عليها".

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وكانت حركة النهضة أعلنت في وقت سابق أن الغنوشي استجاب "لاستدعاء النيابة العمومية احتراما للقضاء التونسي" وذلك "رغم تمسكه هو وبقية النواب بعدم دستورية أو قانونية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في تجميد وحل مجلس نواب الشعب، وتنديده باستعمال رئيس الجمهورية للقضاء والضغط عليه لاستهداف معارضيه".

 

المصدر: RT

 

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