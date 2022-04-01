السفير الروسي في القاهرة يعلن استعداد روسيا لتعويض واردات القمح الأوكراني إلى مصر

أعلن السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو أن روسيا مستعدة لتعويض واردات القمح الأوكراني إلى مصر وتأمين كافة ما تحتاجه القاهرة من واردات الحبوب.

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وأكد التزام روسيا بتنفيذ كافة العقود والمشاريع المتفق عليها، وأن ذلك كان محل نقاش بين المسؤولين الروس مع وزيري التموين والزراعة في 17 مارس الجاري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالسفارة الروسية بالقاهرة اليوم الأربعاء أن العمل في محطة الضبعة النووية يسير وفق المخطط الزمني الذي تم التوافق بشأنه خلال اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس شركة روس أتوم في ديسمبر 2020.

وأضاف أن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين تناول التأكيد على التزام موسكو بكافة المشاريع والعقود المشتركة، ومنها المنطقة الاقتصادية الروسية في محور قناة السويس، وتسليم قطارات السكك الحديدية.

وأوضح السفير الروسي أن بلاده تتفهم موقف مصر تجاه الأزمة الأوكرانية في الأمم المتحدة وتدرك أن لكل دولة مصالحها وسياساتها.

وأشار السفير إلى أن بلاده ترتبط مع عدة دول بنظام تحويلات بنكية ويمكن لمصر أن تنضم لنظام "ميركارد" الذي يعد بديلا لأنظمة فيزا وماستر كارد البنكية، ما يسهل من تعاملات السياح الروس القادمين إلى مصر في الفترة المقبلة، مضيفا أن روسيا اعتادت على العقوبات الغربية منذ عقود وستتعامل مع العقوبات الجديدة.

وأوضح أن العقوبات تمنح فرصة للشركات المصرية لتحل محل الشركات الغربية في السوق الروسي، في مجالات عديدة منها الملبوسات والحاصلات الزراعية.

المصدر: أخبار اليوم