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سوريا.. تفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة في درعا

أخبار العالم العربي

سوريا.. تفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة في درعا
لحظة تفجير العبوة ـ فيسبوك
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ذكرت وكالة "سانا" أن وحدات الهندسة في الجيش السوري فجروا عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة خاصة في المنطقة الصناعية شرق مدينة درعا جنوب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم اكتشاف عبوتين في سيارة لأحد أهالي المحافظة، أثناء صيانتها في المدينة الصناعية بدرعا، وأن وحدات الهندسة قامت بإتلافها عبر التفجير.

ونشر فوج إطفاء درعا تسجيلا مصورا لعملية التفجير، وأشار إلى أن العملية تمت دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر مادية.

المصدر: وسائل إعلام سورية

 

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