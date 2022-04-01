الأردن.. وصول طائرة إلى عمّان من دون حقائب المسافرين

تفاجأ ركاب طائرة أردنية محلية، كانت قادمة إلى مطار الملكة علياء الدولي من الشارقة، بعدم وصول حقائبهم على متن الطائرة.

وقالت هيئة تنظيم الطيران المدني بالأردن، في بيان الجمعة إن "عشرات المسافرين على متن الرحلة المذكورة فوجئوا بعدم وصول حقائبهم على متن الطائرة"، مشيرة إلى أنها تواصلت مع شركة الطيران للتحقق من الواقعة.

وطلبت الهيئة بحسب بيانها، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحقائب بأسرع وقت، وتزويدها بتقرير يبين الأسباب التي أدت إلى ذلك الخطأ، والإجراءات التي تضمن تفادي تكراره مستقبلا.

وتعهدت شركة الطيران المحلية بتأمين وصول حقائب المسافرين اليوم الجمعة، وفق بيان الهيئة.

وشددت الهيئة على "ضرورة محافظة شركات الطيران على حقوق ومصالح المسافرين بذات الدرجة التي تحافظ فيها على أمن وسلامة الطيران".

المصدر: "عمون"