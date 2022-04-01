العامري: الاتفاق والتفاهم والشراكة مبدأنا في تشكيل حكومة العراق

قال زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، اليوم الجمعة، إن الاتفاق والتفاهم والشراكة مبدأ التحالف في تشكيل الحكومة العراقية.

إقرأ المزيد

وأضاف خلال كلمة في مهرجان ببغداد أن "هناك قوانين هي قوانين الظلم ويجب أن يتم تغييرها ومحاسبة كل من يتمسك بها"، مشيرا إلى أنه "حذرنا مسبقا من التزوير والتلاعب في الانتخابات وحصل كلاهما واحترمنا قرار المحكمة الاتحادية".

وحذر من أن "التلاعب بنتائج الانتخابات هو الذي خلف الانسداد السياسي"، مؤكدا "ضرورة التفاهم لإيجاد مخرج في العملية السياسية التي بنيت منذ 2003 ولليوم على أساس الاتفاق والتوازن والشراكة".

ولفت إلى أن "الاتفاق والتفاهم والشراكة هو مبدأنا في تشكيل الحكومة"، موضحا أن "الإطار ذهب إلى الثلث الضامن وهو ضامن للعملية السياسة لإيجاد حكومة قوية".

وتابع "لا يمكن أن نتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر التي تضمن حق المكون الشيعي الأكبر، ونصر على ضرورة تشكيل الكتلة الأكبر من الإطار الشيعي والتيار الصدري والمستقلين لضمان حق المكون الشيعي".

وبين أنه "يجب الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وتقديم الخدمات للعراقيين والابتعاد عن كسر الإرادات".

وتأتي تصريحات العامري بعد يوم من دعوة زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية.

المصدر: "واع" + RT