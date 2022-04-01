الأردن.. تسمم 8 أشخاص إثر اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي

أصيب 8 أشخاص بتسمم بمنطقة حي الرشيد بمدينة الرصيفة الأردنية، إثر اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، وفق رئيس بلدية الرصيفة شادي الزناتي.

وقال الزناتي في تدوينه عبر "فيسبوك"، إن المصابين 8 المشتبه بإصابتهم بالتسمم غادروا مستشفى الأمير فيصل، مشيرا إلى أن حالتهم الصحية جيدة جدا.

وأكد أن "العمل جار من قبل المعنيين لمعاجلة الخلل وفحص نوعية المياه للتأكد من الملاحظة"، مبينا أنه يتابع كافة تفاصيل الموضوع مع الجهات المعنية في الرصيفة.

المصدر: "عمون"