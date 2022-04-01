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وزير خارجية اليمن: فتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة بمناسبة رمضان

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وزير خارجية اليمن: فتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة بمناسبة رمضان
AP وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك
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أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أن هناك ترتيبات لإطلاق سراح كافة الأسرى وفتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر في مدينة تعز. ‎

وأوضح بن مبارك أن ذلك يأتي "انسجاماً مع الموقف الثابت للحكومة اليمنية في دعم أية جهود تخفف من المعاناة الإنسانية"، وفي ظل الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض والمبادرات الإقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة الشهر الفضيل".

وأضاف في بيان نشرته صفحة الوزارة في "فيسبوك" أنه تلقى "توجيهات من الرئيس للتعاطي بإيجابية كاملة بشأن كافة الترتيبات اللازمة لإطلاق سراح كافة الأسرى وفتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر في مدينة تعز المحاصرة وكل ما من شأنه تخفيف معاناة أبناء شعبنا التي تسببت بها مليشيا الحوثي".

المصدر: RT

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