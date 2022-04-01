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دمشق ترفض مشروع قرار بريطاني حول سوريا: مسيس وغير موضوعي

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دمشق ترفض مشروع قرار بريطاني حول سوريا: مسيس وغير موضوعي
مندوب سوريا الدائم في جنيف، حسام الدين آلا ـ (سانا)
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أعلنت دمشق رفضها مشروع القرار البريطاني حول "حالة حقوق الإنسان في سوريا" كما جددت رفضها لتمديد ولاية "لجنة التحقيق الدولية" بشأن سوريا.

وخلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان، وصف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا، مشروع القرار بأنه "نموذج عن القرارات المسيسة التي تتعارض مع مبادئ الموضوعية وعدم الانتقائية التي قام عليها المجلس".

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وأضاف آلا أن المشروع "مبني على تقارير ما يسمى لجنة التحقيق الدولية التي أثبتت فشلها الذريع في انتهاج مقاربة موضوعية ومستقلة للأوضاع في سوريا خدمة لمصالح وأهداف الدول الراعية لولايتها".

وجدد آلا رفض بلاده تمديد ولاية اللجنة، قائلا إن عملها "يفتقر للمصداقية والموضوعية" ودعا أعضاء المجلس إلى التصويت ضد مشروع القرار.

 

المصدر: "سانا"

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