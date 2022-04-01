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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل (صورة)

أخبار العالم العربي

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل (صورة)
Globallookpress Mamoun Wazwaz
الجيش الإسرائيلي في الخليل
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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بمقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأكد الأطباء في مستشفى الخليل الحكومي مقتل أحمد يونس صدقي الأطرش (28 عاما)، متأثرا بإصابته بالرصاص في صدره ورأسه.

وقالت مواقع فلسطينية إن الأطرش أسير مفرج عنه، حيث أطلق سراحه من السجون الإسرائيلية قبل نحو عام وثلاثة أشهر بعد اعتقال دام 6 سنوات.

المصدر: "وفا" + وسائل إعلام فلسطينية

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