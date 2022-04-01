مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل (صورة)

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بمقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأكد الأطباء في مستشفى الخليل الحكومي مقتل أحمد يونس صدقي الأطرش (28 عاما)، متأثرا بإصابته بالرصاص في صدره ورأسه.

وقالت مواقع فلسطينية إن الأطرش أسير مفرج عنه، حيث أطلق سراحه من السجون الإسرائيلية قبل نحو عام وثلاثة أشهر بعد اعتقال دام 6 سنوات.

استشهاد الأسير المحرر أحمد يونس الأطرش، بعد اصابته بالرصاص الحي في الرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في شارع الشلالة بالخليل علما أنه قد أمضى ٨ أعوام ونصف في سجون الاحتلال وأُفرج عنه قبل عام وبضعة أشهر.



الرحمة لشهدائنا الأبرار والحرية لأسرانا والشفاء للجرحى..#الاسير_مش_رقمpic.twitter.com/UfGBEGPohE — الأسير مش رقم (@Freethemall6) April 1, 2022

المصدر: "وفا" + وسائل إعلام فلسطينية