المغرب.. فقدان شخصين إثر حادث اصطدام في ميناء طنجة

فقد شخصان، صباح اليوم، إثر حادث اصطدام بين زورق سريع وباخرة تابعة لشركة للنقل البحري، بالقرب من ميناء طنجة المتوسط، في المغرب.

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وأعلنت قبطانية ميناء طنجة المتوسط، أن زورقا سريعا تابعا لشركة Svitzer يعمل بالميناء، اصطدم مع الباخرة Kattegat التابعة لشركة النقل البحري FRS Iberia.

وإثر الاصطدام انقلب الزورق السريع، ما تسبب في تسرب المياه إلى داخله وفقدان عضوين من طاقمه.

وأشارت قبطانية ميناء طنجة المتوسط إلى أنه "تم مباشرة بعد الحادث استنفار جميع وسائل الإنقاذ التابعة لميناء طنجة المتوسط وللبحرية الملكية، وتوجيهها إلى مكان الحادث، مدعومة بطائرة هيلكوبتر".

وأكدت أن البحث مستمر بحضور السلطات المعنية، من أجل العثور على الشخصين المفقودين من طاقم الزورق.

المصدر: "هسبريس"