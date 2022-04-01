مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في عدة مناطق

شهدت عدة مناطق في فلسطين، اليوم الجمعة، مواجهات مع المستوطنين تم خلالها إطلاق الرصاص الحي.

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ونقاط المواجهة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال الساعة الأخيرة، هي جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، وبلدة قريوت جنوب شرق نابلس، وشرق قرية بيت دجن شرق نابلس، وقرية كفر قدوم شرق قلقيلية، وقرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.

في الأثناء، أفادت وكالة "وفا" بإصابة فلسطيني بشظايا قنبلة صوت في عينه، وآخرون بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال المواجهات في قرية قريوت جنوب نابلس.

وأشار رئيس مجلس قروي قريوت نضال البدوي، إلى أن مستوطنين اقتحموا المنطقة الجنوبية الغربية من القرية بحماية الجنود الإسرائيليين، وعندما تصدى المواطنون لهم أطلق الجنود الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة شاب بشظايا قنبلة صوت بالعين، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

المصدر: وفا