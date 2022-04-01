السيطرة على حريق جزئي في مبنى وزارة الكهرباء في الكويت

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، اليوم الجمعة، عن اندلاع حريق جزئي في إحدى إدارات الوزارة في المبنى الرئيسي الواقع بجنوب السرة.

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وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى إنه "تمت السيطرة على الحريق من قبل القوة العامة للإطفاء، وجار الوقوف على أسباب الحادث".

بيان بشأن حادثة الحريق في مبنى الوزارة الرئيسي. #وزارة_الكهرباء_والماءpic.twitter.com/bkg1xmGWR5 — وزارة الكهرباءوالماء والطاقة المتجددة -دولة الكويت (@mew_kwt) April 1, 2022

وزارة الكهرباء⁩: السيطرة على حريق جزئي بإحدى إدارات المبنى الرئيسي للوزارة في ⁧جنوب السرة⁩. pic.twitter.com/gSN0Cb52Bm — المجلس (@Almajlliss) April 1, 2022

وأكدت أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية، وانحصر الأمر في بعض الخسائر المادية المحدودة.

ووجه وزير الأشغال العامة، علي الموسوي، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة مدتها أسبوعين للوقوف على أسباب الحادث.

المصدر: RT