 
مباشر

السيطرة على حريق جزئي في مبنى وزارة الكهرباء في الكويت

أخبار العالم العربي

السيطرة على حريق جزئي في مبنى وزارة الكهرباء في الكويت
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sqaf

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، اليوم الجمعة، عن اندلاع حريق جزئي في إحدى إدارات الوزارة في المبنى الرئيسي الواقع بجنوب السرة.

إقرأ المزيد
اندلاع حريق في مشروع مطار الكويت الدولي الجديد
اندلاع حريق في مشروع مطار الكويت الدولي الجديد

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى إنه "تمت السيطرة على الحريق من قبل القوة العامة للإطفاء، وجار الوقوف على أسباب الحادث".

وأكدت أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية، وانحصر الأمر في بعض الخسائر المادية المحدودة.

ووجه وزير الأشغال العامة، علي الموسوي، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة مدتها أسبوعين للوقوف على أسباب الحادث.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا