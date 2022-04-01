محتجون يمزقون صورة الرئيس اللبناني ميشال عون (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر قيام محتجين بتحطيم صورة الرئيس اللباني، ميشال عون، وتمزيقها داخل مبنى وزارة الطاقة.

ويظهر الفيديو، قيام سيدة، من بين المحتجين الذين اقتحموا مبنى وزارة الطاقة في لبنان، برمي صورة الرئيس ميشال عون على الأرض ومن ثم تمزيقها، قائلة: "إن هذا الرئيس لا يمثلنا ولا يشرفنا".

محتجون إقتحموا مبنى وزارة الطاقة... وتحطيم صورة الرئيس عون pic.twitter.com/dZRhJHpCES — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) April 1, 2022

المصدر: وسائل إعلام لبنانية