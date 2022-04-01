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الكويت.. 14 إصابة وتضرر محلات في حريق اندلع في سوق المباركية التراثي (فيديو)

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الكويت.. 14 إصابة وتضرر محلات في حريق اندلع في سوق المباركية التراثي (فيديو)
المصدر: وكالات
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أعلنت السلطات الكويتية، إصابة 14 شخصا وتضرر عشرات المحلات إثر حريق ضخم اندلع أمس في سوق المباركية التراثي.

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وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ أحمد النواف، إن الجزء الذي طالته نيران الحريق الضخم سوف يتم إغلاقه لمدة يومين، موضحا أن "الجزء المتضرر من سوق السلاح سوف يتم تأمينه لمدة يومين من قبل الأمن العام والمباحث والقوات الخاصة، مطمئنا أصحاب المحلات بأن ممتلكاتهم في أيد أمينة".

وأكد مصدر في الإطفاء، أنه سيتم تشكيل لجنة للوقوف على سبب الحريق، مشيرا في هذا السياق إلى أن لجان التحقيق التي يتم تشكيلها عقب هذه الظروف تطلعنا على نتائج مهمة وتحدد الأسباب، وبالتالي يمكن من خلال هذه اللجان تفادي وقوع حرائق مشابهة.

وأشار المصدر إلى أن نحو 60 محلا تضرروا بسبب الحريق، بما يوضح أن الخسائر المادية كبيرة.

وأعلنت وزارة الصحة، عن تفعيل خطة الطوارئ في المستشفيات العامة تزامنا مع اندلاع حريق سوق المباركية، مبينة أن طواقم الطوارئ الطبية تعاملت مع 14 حالة ما بين حروق بسيطة وحالات اختناق.

المصدر: "الأنباء"

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