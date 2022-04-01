الكويت.. 14 إصابة وتضرر محلات في حريق اندلع في سوق المباركية التراثي (فيديو)

أعلنت السلطات الكويتية، إصابة 14 شخصا وتضرر عشرات المحلات إثر حريق ضخم اندلع أمس في سوق المباركية التراثي.

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وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ أحمد النواف، إن الجزء الذي طالته نيران الحريق الضخم سوف يتم إغلاقه لمدة يومين، موضحا أن "الجزء المتضرر من سوق السلاح سوف يتم تأمينه لمدة يومين من قبل الأمن العام والمباحث والقوات الخاصة، مطمئنا أصحاب المحلات بأن ممتلكاتهم في أيد أمينة".

وأكد مصدر في الإطفاء، أنه سيتم تشكيل لجنة للوقوف على سبب الحريق، مشيرا في هذا السياق إلى أن لجان التحقيق التي يتم تشكيلها عقب هذه الظروف تطلعنا على نتائج مهمة وتحدد الأسباب، وبالتالي يمكن من خلال هذه اللجان تفادي وقوع حرائق مشابهة.

#عاجل

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تتعامل حاليا 6 فرق للإطفاء مع حريق اندلع

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في عدد من المحلات بـ #سوق_المباركية

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-مؤسف منطقه حيوية وتجارية ورمزية مثل سوق المباركيه

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-لايغطيها نظام متكامل لمكافحة الحرائق

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-تم انشاءه قبل أكثر من 120 عاماً

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-السوق التراثي الشعبي الأشهر والأقدم في الكويت

ِ#مجلس_الامةpic.twitter.com/rQVNJLlLm2 — صحيفة كويت أون لاين (@kwt0nline) March 31, 2022

وأشار المصدر إلى أن نحو 60 محلا تضرروا بسبب الحريق، بما يوضح أن الخسائر المادية كبيرة.

وأعلنت وزارة الصحة، عن تفعيل خطة الطوارئ في المستشفيات العامة تزامنا مع اندلاع حريق سوق المباركية، مبينة أن طواقم الطوارئ الطبية تعاملت مع 14 حالة ما بين حروق بسيطة وحالات اختناق.

المصدر: "الأنباء"