السيسي يصدر قرارا بزيادة علاوات العاملين في مصر

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

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وقد شمل القرار زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب المصري، قد وافق نهائيا خلال الجلسة العامة للبرلمان على تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية إلى أول أبريل الجاري، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية.

حيث يأتي مشروع القانون في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات (المتقاعدون)، خاصة إزاء المستجدات الحالية، والتي تطلبت سرعة التدخل لتخفيف العبء على الموظفين والعاملين بالدولة من خلال المبادرة وتعجيل تقرير حزمة المزايا المالية والتي كان من المنتظر إقرارها في 1-7-2022.

المصدر: القاهرة 24