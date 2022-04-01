إعلام عبري: الاشتباه بسقوط بالونات متفجرة قرب حدود غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الشرطة الإسرائيلية تشتبه بسقوط عدد من البالونات المفخخة بعبوات ناسفة على حدود قطاع غزة.

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وأفادت "جيروزاليم بوست"، نقلا عن موقع "واينت العربي"، بأنه "تم استدعاء وحدات من الشرطة إلى منطقة إيبيم على حدود غزة بعد أن أفاد عدد من السكان برؤية بالونات مع عبوة ناسفة مشبوهة".

הבלון נפץ שהופרח מרצועת עזה ונחת בשדה ליד איבים. חבלן במקום. https://t.co/Qfi8z577Yfpic.twitter.com/zcHd4QqhQc — matan tzuri מתן צורי (@MatanTzuri) April 1, 2022

وأضافت: "سقطت البالونات في منطقة مفتوحة ووصل خبير متفجرات إلى الموقع لمعاينة الجسم المشبوه".

يأتي هذا التقرير وسط أسبوع من التوترات الشديدة بين الفلسطينيين الإسرائيليين، حيث قتل 11 إسرائيليا خلال أسبوع في هجمات نفذها مقاومون فسلطينيون.

وشنت إسرائيل عملية أمنية أطلق عليها اسم "كسر الموجة" للحد من الهجمات الفلسطينية قبل شهر رمضان.

المصدر: the jerusalem post