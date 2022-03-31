الأوقاف المصرية: عودة دروس العصر في المساجد خلال رمضان

كشف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية هشام عبد العزيز، عن استعدادات وقرارات الوزارة المتعلقة بشهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنها بدأت تعقيم وتطهير المساجد.

وأضاف هشام خلال مداخلة هاتفية أن صلاة التراويح سيسمح بها مثل العام الماضي، في حدود النصف ساعة في المساجد الجامعة التي يقام بها صلاة الجمعة.

وتابع، أن "دروس العصر سوف تعود في المساجد في رمضان في حدود من 7 إلى 10 دقائق وخاطرة روحانية خفيفة بصلاة التراويح في حدود 5 دقائق، لأننا بحاجة إلى قلوب صافية وسلم وسلام مع النفس"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد صلاة تهجد هذا العام لأن البلاد ما زالت ملتزمة بالإجراءات الاحترازية".

وأردف بالإشارة إلى أنه يجب الالتزام بالمصلى الشخصي والكمامة وكل الإجراءات الاحترازية، مؤكدا "عدم وجود اعتكاف في المساجد كما أن المساجد يجري تطهيرها بشكل يومي وعلى مدار الساعة".

المصدر: "اليوم السابع"