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لبنان.. مقتل امرأة وإصابة 4 بينهم عسكري في اشتباك مع تاجر مخدرات

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لبنان.. مقتل امرأة وإصابة 4 بينهم عسكري في اشتباك مع تاجر مخدرات
Globallookpress Fabian von Poser / Source: imageBROKER.com
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قتلت امرأة وأصيب أربعة لبنانيين بينهم عسكري خلال تبادل لإطلاق نار بين أحد تجار الأسلحة والمخدرات وقوة من مخابرات الجيش اللبناني.

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وقالت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان إن اشتباكا حصل أثناء ملاحقة قوة من مديرية المخابرات مطلوبا صدرت بحقه أحكام مؤبد لقيامه بتجارة المخدرات والأسلحة وترويج العملة المزورة، في سهل طليا ـــ البقاع.

وأضافت أنه "أقدم وبرفقته عدد من الأشخاص على فتح النار من أسلحة حربية من داخل سيارة زجاجها حاجب للرؤية على القوة فحصل تبادل لإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين ومقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص كانوا برفقته".

وأشار بيان الجيش إلى أنه "تم توقيف 3 أشخاص خلال العملية، كما تم ضبط أسلحة وذخائر حربية".

 

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

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