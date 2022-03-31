الرئيس التونسي: ما حصل أمس في البرلمان كان محاولة انقلابية فاشلة

ندد الرئيس التونسي قيس سعيد بـ"محاولة انقلابية فاشلة" وقعت أمس الأربعاء في البرلمان، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراء العدل والدفاع والداخلية.

واعتبر سعيد أن "ما حصل أمس (في إشارة إلى عقد البرلمان المعلقة أعماله جلسة عامة وتصويت النواب المجتمعين على مشروع قانون متعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليو 2022) كان محاولة انقلابية فاشلة وتآمرا على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة يائسة للمس بوحدة الدولة واستقلاليتها".

كما تطرق الاجتماع إلى "ضرورة أن يكون القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس في موعد مع تحقيق العدالة على قدم المساواة".

المصدر: "موزاييك أف أم"