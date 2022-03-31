الصحة المصرية: تطعيم 16 مليونا و223 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تطعيم 16 مليونا و223 ألفا و513 طفلا ، من الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر ضد مرض شلل الأطفال وذلك في الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري.

ويأتي إطلاق الحملة القومية المجانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار، أن "الحملة تستهدف جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت أخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.

المصدر: "اليوم السابع"