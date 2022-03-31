 
مباشر

الجامعة العربية: وفد وزاري إلى موسكو لبحث الأزمة الأوكرانية

أخبار العالم العربي

الجامعة العربية: وفد وزاري إلى موسكو لبحث الأزمة الأوكرانية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sq4s

أعلنت جامعة الدول العربية، أن وفدا وزاريا سيتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو في مطلع الأسبوع المقبل وذلك لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وقالت الجامعة في بيان إن الوفد "سيجري مباحثات مع الجانب الروسي حول سبل التوصل إلى حل لتلك الأزمة التي يشهد العالم حاليا تداعياتها الخطيرة خاصة على الصعيد الإنساني".

إقرأ المزيد
بوغدانوف: نحن ممتنون لغالبية أصدقائنا العرب
بوغدانوف: نحن ممتنون لغالبية أصدقائنا العرب

ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

 

المصدر: "سبوتنيك"

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا