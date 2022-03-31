الجامعة العربية: وفد وزاري إلى موسكو لبحث الأزمة الأوكرانية

أعلنت جامعة الدول العربية، أن وفدا وزاريا سيتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو في مطلع الأسبوع المقبل وذلك لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وقالت الجامعة في بيان إن الوفد "سيجري مباحثات مع الجانب الروسي حول سبل التوصل إلى حل لتلك الأزمة التي يشهد العالم حاليا تداعياتها الخطيرة خاصة على الصعيد الإنساني".

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ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

المصدر: "سبوتنيك"