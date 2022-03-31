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الخارجية الأردنية تدين اقتحام أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي للأقصى

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الخارجية الأردنية تدين اقتحام أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي للأقصى
AP
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دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إقدام أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى، صباح الخميس، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وأكّد الناطق باسم الوزارة هيثم أبو الفول أن "اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية تُعد انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي"، مُشددا أن "المسجد الأقصى المُبارك، الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين".

وجدد المتحدث أبو الفول التأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية "هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".

ومساء أمس الأربعاء، وافقت الشرطة الإسرائيلية على السماح لعضو الكنيست (البرلمان) المتشدد إيتمار بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى اليوم الخميس.

وحذرت تقارير أمنية إسرائيلية، في وقت سابق، من احتمال اشتعال الأوضاع الميدانية بالأراضي الفلسطينية خاصة في مدينة القدس خلال شهر رمضان، جراء تلك الاقتحامات والاستفزازات التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون.

المصدر: RT

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