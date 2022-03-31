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عون: لن أترك موقعي إلا وأكون قد كشفت عن كل فاسد

أخبار العالم العربي

عون: لن أترك موقعي إلا وأكون قد كشفت عن كل فاسد
Globallookpress
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قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه لن يترك موقعه إلا ويكون قد كشف عن كل فاسد، داعيا اللبنانيين إلى الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة للخيار الصحيح.

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وخلال استقباله المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية خليل كرم، قال: "لن أترك موقعي إلا وأكون قد كشفت عن كل فاسد، وعلى من يخلفني مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد".

وأضاف: "ما بدي أعمل نظام رئاسي بدي أعمل رئيس"، داعيا اللبنانيين إلى الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة للخيار الصحيح".

كما دعا إلى قيام دولة المؤسسات "فعلا لا شعارا" وإلى سيادة منطقها، وأضاف: "نؤكد التزامنا بالوقوف إلى جانب كل المبادرات الإنقاذية غير المشروطة".

المصدر: RT

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