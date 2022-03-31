عون: لن أترك موقعي إلا وأكون قد كشفت عن كل فاسد

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه لن يترك موقعه إلا ويكون قد كشف عن كل فاسد، داعيا اللبنانيين إلى الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة للخيار الصحيح.

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وخلال استقباله المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية خليل كرم، قال: "لن أترك موقعي إلا وأكون قد كشفت عن كل فاسد، وعلى من يخلفني مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد".

الرئيس عون خلال استقباله المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية: لن اترك موقعي الا واكون قد كشفت عن كل فاسد، وعلى من يخلفني مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 31, 2022

وأضاف: "ما بدي أعمل نظام رئاسي بدي أعمل رئيس"، داعيا اللبنانيين إلى الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة للخيار الصحيح".

الرئيس عون للبنانيين: اقترعوا في الانتخابات النيابية المقبلة للخيار الصحيح — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 31, 2022

كما دعا إلى قيام دولة المؤسسات "فعلا لا شعارا" وإلى سيادة منطقها، وأضاف: "نؤكد التزامنا بالوقوف إلى جانب كل المبادرات الإنقاذية غير المشروطة".

المصدر: RT