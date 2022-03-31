مسؤول جزائري: بلينكن لم يطلب من الجزائر مراجعة مواقفها تجاه روسيا والمغرب

قال المبعوث الجزائري المكلف بملف دول المغرب العربي، عمار بلاني، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لم يحث الجزائر على "إعادة النظر في مواقفها تجاه روسيا وملف الصحراء الغربية".

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وأوضح الدبلوماسي الجزائري في تصريح لموقع "الشروق" أن تقرير وكالة "أسوشيتد برس" الذي تحدث عن ضغط بلينكن على الجزائر بهذا الصدد "مبني على استقراء مغرض بلغ حد التلاعب والمناورة"، نافيا أن يكون بلينكن قد "حث" الجزائر على إعادة النظر في ملفي روسيا والمغرب.

وقال بلاني "لم يرد في حديث وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن المسؤول الأمريكي دعا الجزائر إلى الحد من علاقاتها مع روسيا والعمل على تحسين علاقاتها مع الجارة المغرب".

وأضاف بلاني أن تصريحات بلينكن خلال زيارته للجزائر تم نشرها على موقع الخارجية الأمريكية حيث يمكن الاطلاع عليها.

واختتم بلينكن، أمس الأربعاء، جولة شملت 3 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن الوزير الأمريكي حث الجزائر على "الحد من العلاقات مع روسيا، والتطلع إلى تحسين العلاقات مع جارها المغرب".

المصدر: "الشروق"