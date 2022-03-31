منظمة الصحة: هيئة الدواء المصرية أصبحت مؤهلة لإدراجها في قائمة الهيئات التنظيمية العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية نجاح هيئة الدواء المصرية في الوصول إلى مستوى النضج 3 بحيث أصبحت مؤهلة لإدراجها في قائمة المنظمة التي تشمل الهيئات التنظيمية المعترف بها عالميا.

وقال أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إن "هذا النجاح يؤكد على المستوى المُتقدم الذي وصلت إليه هيئة الدواء المصرية، وقدرتها على مواكبة التطورات الدولية"، لافتا إلى أن " هذا الإنجاز يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والجهود المبذولة لتعزيز القدرة التصنيعية لمصر في مجال المنتجات الطبية بما يحقق المصلحة الوطنية، ويساهم في تعزيز قدرة مصر على توفير المنتجات الطبية إلى دول القارة الإفريقية بجودة عالمية".

ويستند تقييم منظمة الصحة العالمية للسلطات التنظيمية إلى "أداة المقارنة العالمية"، وهي أداة تقييم تتحقق من وظائف تنظيمية لتحديد مستوى نضجها ووظائفها وتشمل أكثر من 260 مؤشرا، وتغطي الوظائف التنظيمية الأساسية مثل ترخيص المنتج واختباره ومراقبة السوق والقدرة على الكشف عن الأحداث السلبية.

يذكر أنه تم إجراء المقارنة المعيارية لهيئة الدواء المصرية من قبل فريق من الخبراء الدوليين بقيادة منظمة الصحة العالمية، وخلال فبراير ومارس 2022 أجرت منظمة الصحة العالمية تقييمًا رسميًا للهيئة المصرية ووجدت أنها تستوفي بشكل جيد معظم المؤشرات في أداة المقارنة المعيارية العالمية.

تجدر الإشارة إلى إنه سبق وأن تم اختيار مصر في فبراير 2022 ضمن 6 دول أفريقية متلقية لتكنولوجيا mRNA من مركز نقل التكنولوجيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، ويعد التطوير الأخير الذي شهدته هيئة الدواء المصرية أمرا بالغ الأهمية للجهود المبذولة لتعزيز القدرة التصنيعية فى مصر، نظرا لأنه يضمن أن المنتجات الطبية التي تدخل السوق آمنة وفعالة ويتم إنتاجها وفقا لمعايير الجودة الدولية.

المصدر: "الأهرام"