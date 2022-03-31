سلطنة عمان.. استمرار البحث عن مفقودين إثر الانهيار الصخري في العارض

أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، استمرار عمليات البحث عن 4 مفقودين إثر الانهيار الصخري على مجموعة من العمال في منطقة العارض.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الهيئة: "تستمر الجهود وتتكاتف، حيث أسفرت حتى اللحظة عن إصابة أربعة أشخاص وانتشال عشرة آخرين من تحت الأنقاض مفارقين للحياة، فيما لا تزال عمليات البحث وإزالة الركام عن أربعة مفقودين مستمرة".

تستمر الجهود وتتكاتف،حيث أسفرت حتى اللحظة عن اصابة أربعة أشخاص وانتشال عشرة آخرين من تحت الأنقاض مفارقين للحياة فيما لا تزال عمليات البحث وإزالة الركام عن أربعة مفقودين مستمرة.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعافpic.twitter.com/epbp4sy3mP — الدفاع المدني والإسعاف - عُمان (@CDAA_OMAN) March 31, 2022

وكانت الهيئة قد أشارت في وقت سابق إلى أن "فرق البحث والإنقاذ بمحافظة الظاهرة تتعامل مع بلاغ انهيار صخري على مجموعة من العمال في منطقة العارض بولاية عبري.

المصدر: RT