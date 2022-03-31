الصحة الفلسطينية تدين اعتداء الجيش الإسرائيلي على مستشفى جنين الحكومي

دانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على مستشفى جنين الحكومي.

وأشارت الكيلة، في بيان صادر عن الوزارة، إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط المستشفى، ما أدى لإصابة عدد من المرضى والممرضين بحالات هلع واختناق داخل أقسام الحضانة والأطفال والجراحة.

وذكر البيان أن الطواقم الطبية قامت بنقل الحاضنات إلى أقسام أخرى، نتيجة كثافة الغاز المسيل للدموع داخل قسم الحضانة.

وأكدت الوزيرة على أن هذا الاعتداء يستلزم تدخلا عاجلا من قبل مؤسسات المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين والمؤسسات الطبية، حيث يعتبر هذا خرقا كبيرا لحرمة مراكز العلاج وللقانون الدولي الإنساني.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل الطفل سند أبو عطية (17 عاما)، والشاب يزيد السعدي (23 عاما)، وإصابة 15 شخصا، بينهم 3 بحالة خطرة، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين، صباح اليوم، كما قتل الشاب نضال جمعة جعافرة (30 عاما ) بجنوب بيت لحم.

المصدر: RT