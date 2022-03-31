بعد دعوة تجمع المهنيين للتظاهر اليوم.. السلطات السودانية تدعو للالتزام بالسلمية

دعت السلطات السودانية، اليوم الخميس، إلى الالتزام بالسلمية في المواكب وعدم السماح للمخربين بالدخول وسط المتظاهرين السلميين تفاديا لوقوع أعمال تخريب وإصابات.

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وقالت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم إثر اجتماع لها: "يجب الالتزام بالسلمية في المواكب وعدم السماح للمخربين بالدخول وسط المتظاهرين السلميين تفاديا لوقوع أعمال تخريب وإصابات".

وجددت توجيهاتها بإستمرار حملات القوات المشتركة تجاه المركبات غير المقننة، وتشمل السيارات والركشات والمواتر وكافة الظواهر السالبة.

وأعلنت أن حركة السير ستكون اليوم كالمعتاد، وأن الكباري مفتوحة ولن يتم قطع الاتصالات، كما أنها ستقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات بتمكين المواكب من توصيل رسالتها.

وأهابت اللجنة بالمواطنين بأن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها، والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية، كما أن منطقة وسط الخرطوم غير مسموح بالتجمعات فيها.

وكان تجمع المهنيين في السودان أطلق دعواته للخروج في مليونية يوم 31 مارس الجاري.

المصدر: SUNA