"أطباء بلا حدود": معظم النساء في سوريا يعشن في ظروف قاسية

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" الطبية الدولية، إن وضع النساء في سوريا "مقلق"، مشيرة إلى أن معظمهن يعشن في ظروف قاسية ويعانين من انعدام الأمن الغذائي.

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وقالت المنظمة في تقرير نشرته عبر "تويتر": "على مدى أكثر من عقد، شهدت أطباء بلا حدود عن كثب كيف تتضرر النساء، كبقية الناس، من النزاع في سوريا وتداعياته بشكل مباشر. ففي إدلب، في شمال غرب البلاد، يعيش معظمهن في ظروف قاسية ويعانين من انعدام الأمن الغذائي. كما يشكل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية تحديا إضافيا".

على مدى أكثر من عقد، شهدت #أطباء_بلا_حدود عن كثب كيف تتضرر النساء كبقية الناس من النزاع في #سوريا وتداعياته بشكل مباشر. ففي #إدلب، في شمال غرب البلاد، يعيش معظمهن في ظروف قاسية ويعانين من انعدام الأمن الغذائي. كما يشكّل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية تحديًا إضافيًا. pic.twitter.com/dNL29Ver6L — منظمة أطباء بلا حدود (@msf_arabic) March 31, 2022

وأضافت: "إن هذا الوضع مقلق، فمن شأن التأخر في الإنجاب أن يتسبب بمضاعفات طبية على الأم والطفل على حد سواء".

وأشارت إلى أن "الحرب في سوريا استنزفت صحة النساء النفسية، بحيث تعاني كثيرات من القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الأزمة".

وتابعت قائلة: "مع استمرار تفاقم الاحتياجات الإنسانية، يواجه النظام الصحي السوري الهش تحديات جوهرية، إذ يفرض نقص تمويل الاستجابة الإنسانية تحديات هائلة. وبات من الواضح أن الاستجابة الإنسانية لا تضاهي الاحتياجات، لذلك تبرز حاجة ملحة إلى زيادة تمويل الأنشطة المنقذة للحياة، كخدمات الصحة الجنسية والإنجابية".

المصدر: RT