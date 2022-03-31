مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين ويحاصر منزلا وسط اشتباكات عنيفة (فيديو)

أفادت مراسلتنا باقتحام الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مخيم جنين بشمال الضفة الغربية، ومحاصرته منزلا، وسط اشتباكات عنيفة.

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وفي وقت سابق، قررت الشرطة الإسرائيلية السماح لعضو الكنيست اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، باقتحام ساحات المسجد الأقصى، كما أعلنت حالة التأهب القصوى ونشرت آلاف العناصر داخل المدن، بعد مقتل 5 أشخاص خلال هجوم شنه شاب فلسطيني يوم الثلاثاء.

وتشهد الضفة الغربية أجواء من التوتر على خلفية تصعيد القوات الإسرائيلية إجراءاتها وتصاعد اعتداءات المستوطنين، تزامنا مع 3 عمليات وقعت داخل مدن إسرائيلية في أسبوع واحد.

المصدر: RT