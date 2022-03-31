تونس.. القبض على شخصين بتهمة التدليس وتزييف تأشيرات سفر أوروبية

ألقي القبض في تونس يوم الثلاثاء على شخصين ينشطان في شبكة تدليس وتزييف تأشيرات سفر إلى أوروبا.

وقال الناطق باسم الحرس الوطني يوم الأربعاء أن معلومات توفرت لدى إدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة تفيد بتواجد شبكة تنشط في مجال التدليس وافتعال تأشيرات سفر إلى أوروبا، مشيرا إلى أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس بتونس تمكن من إلقاء القبض على مشتبه به في مرحلة أولى.

وأكد أنه تم حجز ثلاثة جوازات سفر ومجموعة من الوثائق الخاصة لعدد من الأشخاص كانت موجودة بمنزله، فضلا عن سترة نجاة اعترف أنه كان يستعد لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

وأضاف أن المتهم الأول اعترف أنه ينشط في هذا المجال مع شخص آخر من ولاية القيروان، مشيرا إلى انه قد تم إلقاء القبض عليه وحجز جوازات سفر ووثائق متعلقة بتكوين تأشيرات سفر.

وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهذين الشخصين واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية