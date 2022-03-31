البرهان: متفقون على دعم الاستقرار في الإقليم ورفض كل ما يهدد أمن مصر والسودان

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، أن مصر والسودان متفقان على دعم الاستقرار في الإقليم والتوجه الرافض للعنف، وكل ما يهدد أمن البلدين.

وأردف البرهان قائلا خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن وجهات نظر مصر والسودان تجاه جميع القضايا المشتركة متطابقة، وأن مصر دعمت الانتقال الديمقراطي في السودان ولم تتوقف عن ذلك.

وأوضح رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني أن هناك حوارا مستمرا بين المكون العسكري في السودان والقوى الأخرى، مشيرا إلى أنه لا خيار أمامنا سوى الحوار.

وصرح البرهان "نحلم بالتكامل المشترك مع مصر"، مؤكدا أن هناك خطوات فعلية تتم في هذا الأمر.

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وعقدت جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية