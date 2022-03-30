منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: أوروبا تواصل ضغطها على تونس للحد من الهجرة غير النظامية

قال المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، إن زيارة المفوض الأوروبي للجوار تأتي في سلسلة الضغوط الأوروبية للسيطرة على الهجرة غير النظامية.

وصرح بن عمر خلال مؤتمر صحفي لعرض دراسة حول ظروف المهاجرين التونسيين المرحلين من إيطاليا، بأن زيارة المفوض الأوروبي للجوار أوليفر فارهلي لمقر الحرس البحري يحمل رسالة سياسية من مفادها بأن الأولوية هي "ضبط الحدود الأوروبية".



وأفاد المكلف بالإعلام بأن تونس أصبحت نموذجا سيئا في علاقة بحفظ حقوق مهاجريها ومواطنيها، ما يعطي للمهاجرين التونسيين أحقية طلب اللجوء سواء في إيطاليا أو بلد آخر وأنه لا يقع رفضها بصفة آلية.

وفي ما يتعلق بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين التونسيين من إيطاليا والذين بلغ عددهم حوالي 10 آلاف مراحل خلال السنوات الخمسة الأخيرة، استنكر تحويل مطار طبرقة إلى مطار مخصص للترحيل وسط تعتيم حكومي وبعيدا عن رقابة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

المصدر: وسائل إعلام تونسية