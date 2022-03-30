اليمن.. الحوثيون يعبرون عن أسفهم لعدم استجابة التحالف لـ"مبادرة السلام"

أعرب المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين عن أسفه إزاء عدم استجابة التحالف العربي الواضحة والصريحة لمبادرة السلام الجاد والدائم التي أطلقها رئيس المجلس مهدي المشاط يوم السبت.

وأكد المجلس السياسي الأعلى في بيان يوم الأربعاء أن المبادرة أثبتت وبما لا يدع مجالا للشك حرص اليمن على استعادة السلام وحسن الجوار.

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وقال في البيان: "يعرب المجلس السياسي الأعلى عن أسفه الشديد إزاء عدم الاستجابة الواضحة والصريحة لمبادرة الجمهورية اليمنية التي قدمها الرئيس ويؤكد على أن مضامين المبادرة قد جاءت بالشكل الذي يقدم فرصة ذهبية للجميع في تحقيق سلام جاد ودائم كما أثبتت المبادرة وبما لا يدع مجالا للشك حرص الجانب اليمني على استعادة السلام وحسن الجوار".

وأضاف "أن المجلس يدرك تماما طبيعة الخصم وما دأب عليه من التسويف والمماطلة والتلكؤ والتعنت وغير ذلك من الأساليب الملتوية، وهذا أمر بات واضحا ولم يعد مستغربا".

وتابع قائلا: "في الوقت الذي لا يمانع فيه المجلس السياسي الأعلى من أي استجابة إيجابية تحت أي عنوان ومن أي زاوية إلا أنه في الوقت نفسه يؤكد بأنه لا سلام دون رفع الحصار عن الشعب اليمني واحترام سيادة واستقلال اليمن".

وشدد المجلس في بيانه على أنه إذا لم يتحقق السلام فإن اليمن قيادة وشعبا يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ ما يراه مناسبا من الخطوات السياسية والعسكرية وبما يضمن انتزاع حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة.

المصدر: موقع "26 سبتمبر"