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وزارة الاتصالات التونسية تنفي "التشويش على جلسة البرلمان"

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وزارة الاتصالات التونسية تنفي
Gettyimages.ru البرلمان التونسي
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نفى وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي نزار بن ناجي، أن تكون وزارته حاولت التشويش على الجلسة العامة للبرلمان المجمدة أعماله بقرار من الرئيس قيس سعيّد.

وقال موقع إذاعة "موزاييك" التونسية إن بن ناجي نفى "تعطيل تطبيقات التواصل عن بعد بهدف التشويش على الجلسة العامة للبرلمان المجمدة أشغاله، المنعقدة عن بعد اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، خلافا لما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي".

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ونقلت عن الوزير قوله: "بالعكس نحن نعد لمنظومات ومنصات كي نحل المشاكل لا لنصنعها"، وأضاف أن هناك "إشكاليات في تطبيق "ماسنجر" منذ أيام" وأنها "خارجة عن نطاق الدولة التونسية"، وأشار إلى أن الوزارة "خصصت منظومة تمكن من حل أي إشكال حال خلال التبليغ عنه من قبل المواطنين".

المصدر: "موزاييك"

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