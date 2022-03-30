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نائب رئيس البرلمان العراقي: روسيا دولة كبيرة ومهمة ونرغب بتوثيق العلاقات معها

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نائب رئيس البرلمان العراقي: روسيا دولة كبيرة ومهمة ونرغب بتوثيق العلاقات معها
RT
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دعا نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، اليوم الأربعاء، إلى توثيق العلاقات مع جمهورية روسيا الاتحادية، ووصفها بـ"الدولة الكبيرة والمهمة".

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وذكر بيان لمكتب نائب رئيس البرلمان العراقي، أن "عبد الله استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد السفير الروسي لدى العراق أيلبروس كوتراشيف، واستعرضا خلال اللقاء مجمل تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة العراقية، وبحثا السبل الكفيلة وآليات العمل المشترك لتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية بين بغداد وموسكو".

ونقل البيان عن عبد الله تأكيده، أن "المؤسسة التشريعية تدعم عمل السفراء والبعثات الدبلوماسية، وأهمية تفعيل عمل لجان الصداقة النيابية بين العراق والدول الصديقة".

وأضاف، أن "روسيا دولة كبيرة ومهمة ولدينا رغبة في توثيق العلاقات بين الشعبين الصديقين".

من جانبه أشار السفير الروسي وفقا للبيان، إلى "حرص بلاده على دعم العراق لتجاوز الأزمات ومواجهة التحديات لتحقيق التنمية والاستقرار".


المصدر: RT

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