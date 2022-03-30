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السعودية ترفع الحظر عن استيراد أهم المنتجات المصرية

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السعودية ترفع الحظر عن استيراد أهم المنتجات المصرية
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أعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير رفع الحظر عن تصدير النحل المصري إلى المملكة العربية السعودية وفقا ‏لتقرير تلقاه رئيس الحجر الزراعي أحمد العطار.

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وأوضحت وزارة الزراعة المصرية أن التقرير يفيد وزارة الزراعة السعودية برفع الحظر المفروض على استيراد نحل العسل المصري حيث تم عقد اجتماع بالرياض بين رئيسي الحجر الزراعي في مصر والسعودية على هامش إجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة.

وناقش الطرفان رفع حظر استيراد النحل المصري من الجانب السعودى، وأكد العطار أن الجانب المصري جاهز لتنفيذ كافة اشتراطات الجانب السعودي فيما يخص النحل المصرى وذلك من خلال هيئة الخدمات البيطرية وبالتعاون مع المعاهد البحثيه المتخصصة.

واتفق الطرفان على استئناف تصدير النحل المصري حيث تم اليوم إدراج مصر ضمن المناشئ المعتمدة لاستيراد نحل العسل علي المنظومة الالكترونية الخاصة بذلك لدى الجانب السعودي.

كما رحب الجانب المصري بإيفاد لجنة فنية من المختصين بوزارة الزراعة السعودية لاعتماد قائمة المناحل المصرية الراغبة في التصدير للمملكة.

المصدر: اليوم السابع

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