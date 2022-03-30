بعد هجوم تل أبيب.. إسرائيل ترفع جاهزية الجيش وتستعد لسيناريوهات قتالية

قررت السلطات الإسرائيلية، عقب هجوم تل أبيب أمس، الدفع بقوات إضافية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفع جاهزية الجيش إلى حالة جاهزية معززة والاستعداد لسيناريوهات قتالية.

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وقال الناطق باسم الجيش الجيش الإسرائيلي، بحسب مراسلتنا، إن رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي ترأس جلسة لتقييم الوضع في ضوء الأحداث الأخيرة، حيث أوعز باتخاذ عدة خطوات عاجلة لتعزيز جهود الإحباط بالإضافة إلى جمع الاستخبارات ورفع جاهزية الجيش على الساحة الفلسطينية.

كما حدد رئيس الأركان المهام العملياتية المركزية الهادفة إلى تعزيز حالة الأمن في الجبهة الداخلية بالاضافة إلى تعزيز القوات في منطقتي الضفة وغلاف غزة.

كما أوع كوخافي للانتقال إلى حالة جاهزية معززة والاستعداد لسيناريوهات تصعيدية مختلفة، بحسب مراسلتنا.

وقام الجيش الإسرائيلي، حتى الآن بتعزيز الجبهات المختلفة بـ14 كتيبة قتالية بالاضافة إلى القناصة والمقاتلين من وحدات خاصة، بالاضافة إلى ذلك سوف يعرض جيش الدفاع على الشرطة مساعدة واسعة حيث سيتم تخصيص 15 سرية بعضها من وحدات خاصة للمساعدة في حماية خط التماس وبعضها للانتشار في مدن رئيسية بناء على تعليمات الشرطة.

كما عرض الجيش قيادة الجهود لتشكيل وتجهيز سرايا خاصة تابعة لحرس الحدود للمساعدة في الجهود الدفاعية على الجبهة الداخلية. كما سيقدم جيش الدفاع المساعدة اللوجستية وفق الحاجة.

وتقرر أن جميع الجنود الذين تم تأهيلهم في درجة التأهيل العسكرية الثالثة سيخرجون إلى منازلهم في الاجازات وهم مسلحون ووفقا للتعليمات.



المصدر: RT