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الجامعة العربية: المشاورات اليمنية في الرياض خطوة مهمة على طريق الحل الشامل

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الجامعة العربية: المشاورات اليمنية في الرياض خطوة مهمة على طريق الحل الشامل
Globallookpress
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قالت الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، إن الدول العربية لن تقبل بأن يكون اليمن منصة لتهديد الجوار، واصفة المشاورات الجارية في الرياض بالخطوة المهمة.

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وأشار الأمين المساعد لجامعة الدول العربية السفير خليل إبراهيم الذوادي، في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمشاورات اليمنية- اليمنية في الرياض، إلى أن الدول العربية لن تقبل بأن يكون اليمن منصة لتهديد الجوار، واصفا المشاورات الجارية في الرياض بين الأطراف اليمنية بالخطوة المهمة على طريق الحل الشامل.

وأكد أن هذه المشاورات خارطة طريق ورؤية استراتيجية تضع الأطراف اليمنية أمام المسؤولية، مضيفا أن معاناة اليمنيين أمر لا يقبله أي عربي.

وشدد على أن "الجامعة العربية التي كانت ولا تزال مع الحل السياسي للأزمة اليمنية، تتطلع لأن تشكل المشاورات خطوة مهمة نحو السلام وأن يتمسك بها اليمنيون".

المصدر: "عكاظ"

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