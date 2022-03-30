رئيس إسرائيل يتوجه إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ سيغادر اليوم الأربعاء متوجها إلى عمان حيث سيستقبله العاهل الأردني عبد الله الثاني.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن هرتصوغ والملك عبد الله سيعقدان اجتماعا مغلقا وجها لوجه في قصر الحسينية سيعقبه اجتماع آخر بمشاركة مستشاريهما.

ومن المتوقع أن يناقش العاهل الأردني والرئيس الإسرائيلي تعميق العلاقات الثنائية وتعزيز الاستقرار في ظل سلسلة عمليات الطعن وإطلاق النار الأخيرة في إسرائيل، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لتطوير التعاون الإقليمي.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"