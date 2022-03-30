أنباء عن سقوط ضحايا إثر انفجار خزان مازوت في شمال لبنان (فيديو)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sppw
أفادت وسائل إعلام لبنانية باندلاع حريق كبير في منطقة "جبل البداوي" في مدينة طرابلس اللبنانية، وذلك بسبب انفجار خزان مازوت داخل أحد المستودعات.
وأشارت المعلومات إلى أن الحريق أدى إلى وقوع مجموعة من الإصابات فيما المعلومات غير دقيقة وغير نهائية بما يتعلق بسقوط ضحايا.
حريق كبير في طرابلس#lebanon24pic.twitter.com/8uRSgCHvNT— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 30, 2022
المصدر: وسائل إعلام لبنانية