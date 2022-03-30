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أنباء عن سقوط ضحايا إثر انفجار خزان مازوت في شمال لبنان (فيديو)

أخبار العالم العربي

أنباء عن سقوط ضحايا إثر انفجار خزان مازوت في شمال لبنان (فيديو)
Globallookpress
صورة من الأرشيف لحريق في شمال لبنان
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أفادت وسائل إعلام لبنانية باندلاع حريق كبير في منطقة "جبل البداوي" في مدينة طرابلس اللبنانية، وذلك بسبب انفجار خزان مازوت داخل أحد المستودعات.

وأشارت المعلومات إلى أن الحريق أدى إلى وقوع مجموعة من الإصابات فيما المعلومات غير دقيقة وغير نهائية بما يتعلق بسقوط ضحايا.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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