"سانا": قتلى وجرحى جراء هجوم إرهابي استهدف دورية للشرطة بريف درعا

أفادت "سانا" بمقتل عنصري قوى أمن داخلي سوري وإصابة اثنين آخرين بجروح بهجوم إرهابي استهدف دورية للشرطة على الأوتوستراد الدولي ما بين خربة غزالة ومدينة داعل بريف درعا الشمالي.

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وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر في قيادة شرطة درعا "استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة اثنين آخرين بجروح في هجوم إرهابي استهدف دورية للشرطة على الأوتوستراد الدولي ما بين خربة غزالة ومدينة داعل بريف درعا الشمالي".

#عاجل مصدر في قيادة شرطة #درعا لسانا: استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة اثنين آخرين بجروح في هجوم إرهاـ*بي استهدف دورية للشرطة على الأوتوستراد الدولي ما بين خربة غزالة ومدينة داعل بريف درعا الشمالي — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 30, 2022

المصدر: "سانا"