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"سانا": قتلى وجرحى جراء هجوم إرهابي استهدف دورية للشرطة بريف درعا

أخبار العالم العربي

AP SANA
درعا - سوريا.
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أفادت "سانا" بمقتل عنصري قوى أمن داخلي سوري وإصابة اثنين آخرين بجروح بهجوم إرهابي استهدف دورية للشرطة على الأوتوستراد الدولي ما بين خربة غزالة ومدينة داعل بريف درعا الشمالي.

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وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر في قيادة شرطة درعا  "استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة اثنين آخرين بجروح في هجوم إرهابي استهدف دورية للشرطة على الأوتوستراد الدولي ما بين خربة غزالة ومدينة داعل بريف درعا الشمالي".

المصدر: "سانا"

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