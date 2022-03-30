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إصابة فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية أثناء مداهمة في القدس

أخبار العالم العربي

إصابة فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية أثناء مداهمة في القدس
AP Maya Alleruzzo
عناصر من الشرطة الإسرائيلية - صورة أرشيفية
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أفادت وكالة "معا" الفلسطينية الإخبارية بأن الشرطة الإسرائيلية داهمت سوق "محني يهودا" في القدس واعتقلت شخصين بزعم حيازتهما سكاكين.

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وبحسب "معا"، أوضحت الشرطة الإسرائيلية أن خلفية الحادث لم تحدد بعد وأن ملابساته "قيد التحقيق".

وأشارت الوكالة إلى أن "التحقيقات الأولية تبين أن الشرطة استدعت إلى مكان الحادث واعتقلت المشتبه بهما بعد أن هربا واعتديا على الشرطة، وأثناء إلقاء القبض على المتهمين، أطلقت رصاصة على الجزء السفلي من جسد أحد المشتبه بهما الذي أصيب بجروح طفيفة".

المصدر: "معا"

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