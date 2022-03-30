هيئة البث الإسرائيلية: اعتقال شقيق منفذ عملية "بني براك" وعدد من أقربائه

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، بأن قوات الجيش اعتقلت شقيق منفذ عملية "بني براك" وعددا من أقربائه على ذمة التحقيق، خلال حملة مداهمات في بلدة يعبد في جنين.

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وأضافت: "تواصل الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات العملية في "بني براك"، ويتمحور التحقيق حول كيفية تمكن مرتكبها المدعو ضياء حمارشة من يعبد بمنطقة جنين من دخول البلاد وبحوزته بندقية رشاشة من نوع ام 16. كما تفحص الجهات الأمنية مسألة تقديم المساعدة لحمارشة ونقله إلى المدينة".

وتمهيدا لهدمه، قامت فجر اليوم قوات من الجيش الإسرائيلي بمسح منزل حمارشة في يعبد، كما جرى اعتقال شقيقه وعدد من أقربائه على ذمة التحقيق.

وأشارت هيئة البث إلى أن "حمارشة كان قد أدين في السابق بارتكاب نشاطات إرهابية وحكم عليه بالسجن الفعلي".