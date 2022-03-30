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لبنان يؤكد نجاح عملية إجلاء الرعايا اللبنانيين في أوكرانيا

أخبار العالم العربي

لبنان يؤكد نجاح عملية إجلاء الرعايا اللبنانيين في أوكرانيا
Globallookpress
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أكد لبنان، اليوم الأربعاء، أن عملية إجلاء الرعايا اللبنانيين في أوكرانيا الراغبين بالمغادرة قد تمت بنجاح.

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وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، إن عملية إجلاء الرعايا اللبنانيين في أوكرانيا الراغبين بالمغادرة قد تمت بنجاح، بالتعاون مع السفارات اللبنانية في أوكرانيا وبولندا ورومانيا وروسيا الاتحادية والهيئة العليا للاغاثة.

وأضافت: "وصلت العملية إلى نهاياتها المرجوة نتيجة تكامل وتعاون الجهات المذكورة أعلاه، بالرغم من بعض الصعوبات التي واجههتا بسبب التطورات الميدانية وغياب الممرات الآمنة".

واستكمالا لمتابعة التطورات ومواكبتها، حضر السفير اللبناني لدى أوكرانيا علي ضاهر إلى بيروت لإطلاع السلطات الرسمية المعنية على آخر المستجدات ولتزويده بالتعليمات اللازمة للعمل بها.

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية

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