الكويت.. الإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا

أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، الإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بمناسبة شهر رمضان.

إقرأ المزيد

وأصدرت وزارة الداخلية بمناسبة شهر رمضان، قرارا يقضي بـ"الإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بالتوقيف الانضباطي والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم، وذلك اعتبارا من نهاية دوام آخر يوم في شهر شعبان لعام 1443 هـ".

بمناسبة شهر رمضان المبارك أصدرت وزارة الداخلية قراراً بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطياً بالتوقيف الانضباطي والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم، وذلك اعتباراً من نهاية دوام أخر يوم في شهر شعبان لعام 1443 هـ. pic.twitter.com/35gSuCocBP — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 30, 2022

المصدر: RT