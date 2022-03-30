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الكويت.. الإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا

أخبار العالم العربي

الكويت.. الإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا
AFP
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أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، الإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بمناسبة شهر رمضان.

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وأصدرت وزارة الداخلية بمناسبة شهر رمضان، قرارا يقضي بـ"الإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بالتوقيف الانضباطي والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم، وذلك اعتبارا من نهاية دوام آخر يوم في شهر شعبان لعام 1443 هـ".

المصدر: RT

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