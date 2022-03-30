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القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة منفذ عملية "بني براك" وتشتبك مع المواطنين

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القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة منفذ عملية
Globallookpress
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تدور مواجهات في هذه الأثناء، بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت بلدة يعبد في محافظة جنين، معززة بأكثر من 40 دورية عسكرية.

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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن جرافة شوهدت برفقة دوريات القوات الإسرائيلية، التي اقتحمت البلدة من كافة مداخلها وحاصرت الأحياء خاصة الحارة التي يقع فيها منزل منفذ عملية "بني براك" الليلة الماضية، ضياء حمارشة.

وبدأت القوات الإسرائيلية، حملة مداهمات واعتقالات في حارة الحمارشة، وعرف من المعتقلين حتى اللحظة: ربيع حمارشة، ومهدي حمارشة، وما زالت العملية مستمرة.

المصدر: "القدس"

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