محمد بن راشد: ضمان الاستقرار المالي الدولي هو ضمان لاستقرار العالم

استقبل محمد بن راشد، حاكم دبي، حسن البلقية معز الدين، سلطان بروناي، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2022، وناقشا تطوير العلاقات الثنائية ودور القمة بتطوير قدرات الحكومات.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "مع انطلاق القمة العالمية للحكومات في آخر يومين من إكسبو ..استقبلت سلطان بروناي وحضرت جانبا من جلسته، وناقشنا تطوير علاقاتنا الثنائية، ودور القمة الحكومية في تطوير معارف وقدرات حكومات العالم".

مع انطلاق القمة العالمية للحكومات في آخر يومين من إكسبو .. استقبلت سلطان بروناي وحضرت جانباً من جلسته .. وناقشنا تطوير علاقاتنا الثنائية .. ودور القمة الحكومية في تطوير معارف وقدرات حكومات العالم pic.twitter.com/t6agmaePWw — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 29, 2022

وأضاف: "كما حضرت اليوم أيضا جانبا من جلسة رئيسة صندوق النقد الدولي..ضمان الاستقرار المالي الدولي هو ضمان لاستقرار العالم، ولا بد من فصل جهود التكامل المالي الدولي عن الخلافات السياسية".

كما حضرت اليوم أيضاً جانباً من جلسة رئيسة صندوق النقد الدولي .. ضمان الاستقرار المالي الدولي هو ضمان لاستقرار العالم .. ولا بد من فصل جهود التكامل المالي الدولي عن الخلافات السياسية .. pic.twitter.com/N4A1VjgISt — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 29, 2022

وتابع حاكم دبي: "كما حضرت اليوم أيضا ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات إطلاق استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق بحضور أخي الشيخ سعود بن راشد المعلا .. القمة منصة عالمية، ونفاخر بالجهود الوطنية في تطوير كافة مناطق الدولة".

كما حضرت اليوم أيضا ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات إطلاق إستراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق بحضور أخي الشيخ سعود بن راشد المعلا .. القمة منصة عالمية .. ونفاخر بالجهود الوطنية في تطوير كافة مناطق الدولة .. pic.twitter.com/NOb3DGJZuL — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 29, 2022

المصدر: RT