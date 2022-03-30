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محمد بن راشد: ضمان الاستقرار المالي الدولي هو ضمان لاستقرار العالم

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محمد بن راشد: ضمان الاستقرار المالي الدولي هو ضمان لاستقرار العالم
AP
محمد بت راشد آل مكتوم، حاكم دبي.
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استقبل محمد بن راشد، حاكم دبي، حسن البلقية معز الدين، سلطان بروناي، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2022، وناقشا تطوير العلاقات الثنائية ودور القمة بتطوير قدرات الحكومات.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "مع انطلاق القمة العالمية للحكومات في آخر يومين من إكسبو ..استقبلت سلطان بروناي وحضرت جانبا من جلسته، وناقشنا تطوير علاقاتنا الثنائية، ودور القمة الحكومية في تطوير معارف وقدرات حكومات العالم".

وأضاف: "كما حضرت اليوم أيضا جانبا من جلسة رئيسة صندوق النقد الدولي..ضمان الاستقرار المالي الدولي هو ضمان لاستقرار العالم، ولا بد من فصل جهود التكامل المالي الدولي عن الخلافات السياسية".

وتابع حاكم دبي: "كما حضرت اليوم أيضا ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات إطلاق استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق بحضور أخي الشيخ سعود بن راشد المعلا .. القمة منصة عالمية، ونفاخر بالجهود الوطنية في تطوير كافة مناطق الدولة".

المصدر: RT

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